Fraude aux visas : le fondateur de centaines de sociétés fictives placé en détention

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a ordonné, ce vendredi 14 février 2025, le placement en détention du propriétaire d’une société spécialisée dans les études et les conseils, soupçonné de diriger un vaste réseau de création de sociétés fictives à des fins frauduleuses. Selon les investigations menées par l’unité nationale de recherche sur les crimes financiers complexes, l’individu aurait fondé plus de trente entreprises fictives pour des migrants originaires d’Afrique subsaharienne, leur permettant ainsi d’obtenir des titres de séjour en Tunisie en exploitant les avantages accordés aux investisseurs. De plus, il aurait créé plus de 350 autres sociétés fictives pour des Tunisiens souhaitant émigrer à l’étranger, en modifiant leur statut professionnel en “gérant d’entreprise” sur leurs documents d’identité afin de faciliter l’obtention de visas. Les enquêteurs ont également découvert l’usage de documents falsifiés provenant d’institutions officielles, notamment la Banque centrale de Tunisie et la direction générale de la comptabilité publique. Après une garde à vue de 48 heures pour des chefs d’accusation liés à la formation d’un réseau criminel facilitant l’émigration illégale, le suspect a été écroué, tandis que ses complices sont toujours en fuite et activement recherchés.