Les actrices tunisiennes Aïcha Attia et Selma Mahjoub ont célébré ensemble leur anniversaire au Caire, partageant un moment de joie et de complicité. Amies proches, elles ont choisi la capitale égyptienne pour marquer cette occasion spéciale, entourées de leurs proches et de figures du monde artistique. L’événement, immortalisé sur les réseaux sociaux, a suscité de nombreuses réactions de la part de leurs fans, qui n’ont pas manqué de leur adresser leurs vœux et messages de félicitations.