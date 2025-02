Rafah : acheminement de maisons mobiles et d’équipements lourds vers Gaza (vidéo)

Un certain nombre de maisons mobiles et d’équipements lourds sont en route vers la bande de Gaza via le point de passage de Rafah, à la frontière avec l’Égypte. Ce mouvement intervient après qu’un accord de cessez-le-feu ait été sur le point de s’effondrer. Depuis le début de la mise en œuvre de cet accord il y a un mois, les habitants de Gaza souffrent de l’absence de conditions de vie de base, n’ayant même pas de tentes pour se protéger des conditions climatiques difficiles. Le corps des pompiers a exprimé son incapacité à récupérer les corps des martyrs ou à enlever les débris. Depuis ce matin, de nombreux camions chargés de maisons mobiles et d’équipements lourds pour enlever les décombres affluent à travers le poste-frontière de Rafah pour entrer dans Gaza. Le régime israélien a été contraint d’accepter les conditions de la résistance, tandis que des dizaines de maisons mobiles et d’équipements lourds se préparent à entrer dans la bande de Gaza par le point de passage de Rafah.