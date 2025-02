Les dangers de l’Airfryer, cet appareil qui séduit les tunisiens

L’Airfryer s’est imposé ces dernières années comme un appareil incontournable dans de nombreuses cuisines tunisiennes, séduisant par sa promesse de cuisson sans huile et plus saine. Son succès fulgurant repose sur sa praticité et sa rapidité, offrant une alternative moderne aux méthodes de friture traditionnelles. Toutefois, derrière cette popularité grandissante, des interrogations émergent quant à son véritable impact sur la santé.

Si l’Airfryer permet de réduire l’apport en matières grasses, son mode de cuisson à haute température pourrait favoriser la formation de substances potentiellement nocives, comme l’acrylamide. De plus, certains modèles présentent des limites en termes de qualité de cuisson et de durabilité. Avant d’adopter cet appareil, il est donc essentiel de bien s’informer sur ses avantages et ses inconvénients afin d’en faire un usage optimal et sans risque.