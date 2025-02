Lancement de ‘Tunisheq’ : 93 000 utilisateurs et 10 000 chèques traités en un mois

La plateforme électronique unifiée pour les chèques, “Tunisheq”, a enregistré jusqu’à aujourd’hui l’inscription de 93 000 utilisateurs. Depuis son lancement le 2 février 2025, elle a permis de traiter 10 000 chèques, ainsi que de recevoir 930 plaintes et demandes d’informations. Nizar Chaddad, directeur général des paiements et de l’intégration financière à la Banque centrale de Tunisie, a expliqué que cette plateforme, connectée à 23 systèmes d’information de banques, du bureau de poste tunisien et de la Banque centrale, offre un échange sécurisé de données et pourrait, à terme, évoluer vers un système de communication direct et en temps réel. “Tunisheq” permet notamment aux entreprises de détecter les chèques falsifiés et de s’assurer de la disponibilité des fonds avant d’émettre un chèque. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’exécution de la loi n°41 du 2 août 2024, visant à développer le secteur financier en Tunisie, en particulier en matière de paiements numériques, afin de renforcer l’inclusion financière, dans un pays où la liquidité en circulation dépasse les 22 milliards de dinars.