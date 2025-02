La série Samsung Galaxy S25 est disponible dans le monde entier

La série Galaxy S25 simplifie et améliore le quotidien en offrant des expériences mobiles intuitives et multimodales basées sur l’IA, rendues possibles par des innovations matérielles et logicielles.

Samsung annonce la disponibilité mondiale de la série Galaxy S25. Avec le lancement de One UI 7, Gemini est officiellement accessible en 46 langues simplifiant les interactions entre les applications Samsung et Google comme jamais auparavant.

Depuis que Samsung Electronics a annoncé la série Galaxy S25 le mois dernier et a permis aux utilisateurs de passer leur précommande, plus de 60 % des acheteurs belges ont opté pour le S25 Ultra. « La série Galaxy S25 marque un changement fondamental dans notre manière d’interagir avec nos smartphones », a déclaré TM Roh, président et directeur de la division Mobile eXperience chez Samsung Electronics. « Nous avons hâte de voir comment nos utilisateurs vont tirer parti de ce véritable partenaire intelligent qui propose des solutions intuitives au quotidien. »

La série Galaxy S25 profite de la plateforme One UI 7 pour accomplir de manière fluide des tâches complexes entre les applications et permettre des interactions naturelles avec l’utilisateur via la voix, le texte, les vidéos et les images. Now Brief fournit des suggestions personnalisées pour vous accompagner tout au long de la journée et la Now Bar propose un centre de contrôle intuitif des activités en cours. Les capacités étendues de Galaxy AI transforment le quotidien des utilisateurs en les accompagnant dans la rédaction de leurs messages avec Assistant Messages, mais aussi d’exprimer toute leur créativité avec les outils de création et Assistant Photo.

Les interactions avec la série Galaxy S25 sont également plus intuitives que jamais. D’une simple commande, Gemini trouve le programme de la saison sportive de votre équipe préférée avant de l’ajouter au calendrier Samsung. De plus, Entourer pour Chercher reconnait désormais les numéros de téléphone, les adresses email et les URLs affichés à l’écran pour respectivement lancer un appel, envoyer un email ou visiter un site internet d’un simple geste.

La série Galaxy S25 perfectionne et enrichit davantage les capacités qui sont au cœur de l’expérience Galaxy. Le processeur Snapdragon® 8 Elite, qui équipe la série Galaxy S25 partout dans le monde, booste le traitement sur l’appareil pour une IA encore plus réactive.

Avec des personnalisations exclusives à Galaxy telles que ProScaler et le moteur Digital Natural Image (mDNIe) de Samsung, la série Galaxy S25 bénéficie d’un traitement d’image boosté à l’IA et d’une efficacité énergétique de l’écran optimisée. Le nouveau capteur ultra grand angle de 50MP du Galaxy S25 Ultra permet de réaliser des clichés d’une clarté exceptionnelle, et des outils professionnels tels que l’ouverture virtuelle et l’enregistrement de vidéos en format Log maximisent le potentiel de n’importe quelle photo ou vidéo.

Galaxy S25 est la première série de smartphones sur le marché à être compatible Content Credentials, basé sur la norme ouverte de la Coalition pour la Provenance et l’Authenticité du Contenu (C2PA). Samsung a également rejoint la C2PA en tant que membre aux côtés de leaders tels qu’Adobe, Microsoft, OpenAI, Google, Publicis Groupe et bien d’autres. Cette collaboration vise à faire de Content Credentials une norme universelle pour la provenance du contenu digital. Fidèle à son engagement en faveur d’une IA mobile responsable, Samsung a adopté cette norme pour améliorer la transparence du contenu créé et retouché par l’IA générative.

La série Galaxy S25 sera disponible le 7 février auprès des opérateurs et des distributeurs, ainsi que sur le site Samsung.com. Le Galaxy S25 Ultra sera disponible en Bleu Titane, Noir Titane, Argent Titane et Gris Titane. Les Galaxy S25 et Galaxy S25+ seront disponibles en Bleu Nuit, Bleu Clair, Gris et Vert d’Eau. Des couleurs supplémentaires seront disponibles en exclusivité sur Samsung.com : Or Rose Titane, Noir Absolu Titane et Vert Titane pour le Galaxy S25 Ultra, ainsi que Noir Absolu, Corail et Or Rose pour les Galaxy S25+ et Galaxy S25.

Tous les appareils Galaxy S25 donneront accès à 6 mois de Gemini Advanced et 2 To de stockage cloud sans frais supplémentaires. Gemini Advanced inclut les modèles d’IA les plus performants de Samsung, un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités comme Gems, des experts en IA sur-mesure sur n’importe quel sujet, et Deep Research, qui agit comme un assistant personnel de recherche.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec des idées et des technologies transformatrices.

La société redéfinit les mondes des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes réseau et de la mémoire, des systèmes LSI, des fonderies et des solutions LED.