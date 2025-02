Les chocs FC Barcelone – Atlético Madrid et Real Madrid – Real Sociedad seront à l’affiche des demi-finales de la Coupe d’Espagne de football, prévues fin février courant, suivant les résultats du tirage au sort, effectué mercredi.

Le Barça, considéré comme le club le plus titré de la compétition, avec déjà 31 trophées à son palmarès, commencera par recevoir l’Atlético au stade olympique de Montjuic, avant de se rendre au Metropolitano, pour le match retour.

Pour sa part, le Real Madrid, champion d’Espagne et d’Europe en titre, a eu plus de chance au tirage, puisqu’il se déplacera d’abord à Anoeta, pour affronter la Real Sociedad, et jouera le match retour au Santiago Bernabéu.

C’est la première fois que les trois géants espagnols se retrouvent dans le dernier carré depuis 2014.

Les rencontres, dont les dates n’ont pas encore été officialisées, se joueront les 25, 26 et 27 février et le 1, 2 et 3 avril.

La finale, prévue le 26 avril, se déroulera au stade olympique de la Cartuja, à Séville (Andalousie).