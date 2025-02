Fawzi Al-Samhouri : aucune suppression des allocations pour les familles des martyrs et des prisonniers

Fawzi Al-Samhouri, membre du Conseil national palestinien, a démenti les informations faisant état de l’annulation des allocations financières destinées aux familles des prisonniers, des martyrs et des blessés, soulignant qu’il n’y a pas eu de changement concernant leurs droits. Dans une déclaration à Mosaique, il a précisé que le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, avait simplement décidé de transférer la responsabilité du paiement de ces indemnités à la nouvelle Autorité nationale pour l’autonomisation économique, sans affecter les fonds alloués aux militants et leurs familles. Al-Samhouri a ajouté que malgré les fortes pressions des États-Unis, soutenues par Israël, pour suspendre ces paiements, Abbas a fermement décidé de maintenir leur versement. Il a également critiqué les propos de l’ex-président américain Donald Trump, qui avait suggéré de déplacer le peuple palestinien hors de Gaza et de la Palestine historique, qualifiant ces idées de prolongement des objectifs de la mouvance sioniste et de l’agression israélienne en cours.