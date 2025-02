Elon Musk tente de racheter OpenAI et relance la bataille de l’IA

Elon Musk tente une nouvelle offensive contre OpenAI en menant un consortium d’investisseurs qui a proposé 97,4 milliards de dollars pour racheter l’organisation à but non lucratif qui la contrôle, selon le Wall Street Journal et le New York Times. Cette offre non sollicitée intervient alors que Sam Altman, dirigeant d’OpenAI, cherche à lever des fonds et à transformer la start-up en société à but lucratif. Musk, cofondateur d’OpenAI et désormais rival déclaré d’Altman, l’accuse d’avoir trahi la mission initiale de l’entreprise, centrée sur un développement éthique de l’intelligence artificielle. Le milliardaire sud-africain a déjà intenté plusieurs actions en justice contre OpenAI, Microsoft et ses fondateurs, les accusant de fraude et de pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, en tant que proche du président élu Donald Trump, il critique ouvertement le projet “Stargate”, un plan d’investissements massifs en IA aux États-Unis, impliquant notamment OpenAI et le géant SoftBank. Pendant ce temps, OpenAI continue ses négociations pour lever jusqu’à 40 milliards de dollars, une opération qui pourrait faire de SoftBank son principal investisseur, devant Microsoft. Cette bataille financière et stratégique illustre la guerre d’influence qui se joue autour de l’avenir de l’intelligence artificielle.