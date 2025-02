Un froid intense et des averses modérées attendus les 12 et 13 février 2025

Un épisode de “trouée froide” est prévu pour les 12 et 13 février 2025, avec des précipitations de faible à modérée intensité affectant principalement le nord de la Tunisie, et localement le centre du pays. Un autre système dépressionnaire est également attendu à la fin de la deuxième décade et au début de la troisième décade de février. Plus de détails seront fournis prochainement. Cette information a été publiée le lundi 10 février 2025 par l’Observatoire Tunisien du Climat et des Météorologies, sous la direction de l’expert météorologique, M. Amer Bahba. Pour plus d’actualités, vous pouvez rejoindre notre nouvelle page officielle.