Noureddine Bhiri hospitalisé en urgence : inquiétudes sur son état de santé

Noureddine Bhiri, ancien ministre et dirigeant du mouvement Ennahdha, a été admis en urgence à l’hôpital de la Rabta ce lundi 10 février 2025, suscitant de vives inquiétudes quant à son état de santé. Depuis son incarcération, sa famille et son comité de défense alertent régulièrement sur sa dégradation, dénonçant des mauvais traitements et l’inaction des autorités face aux plaintes déposées. Ennahdha accuse les autorités d’être responsables de sa situation et appelle les organisations de défense des droits de l’Homme à intervenir d’urgence. Condamné en octobre dernier à dix ans de prison pour des accusations graves, notamment d’atteinte à la structure de l’État, Bhiri est également impliqué dans une affaire de naturalisation suspecte d’étrangers liés au terrorisme.