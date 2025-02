Le VAR adopté en finale de la Coupe de la Ligue et dans la Ligue 1 tunisienne

Lors de sa dernière réunion, le bureau fédéral de la Fédération Tunisienne de Football a pris plusieurs décisions importantes concernant l’arbitrage et l’introduction de la technologie. La technique de l’arbitrage vidéo (VAR) sera utilisée pour la première fois lors de la finale de la Coupe de la Ligue, prévue le 16 février 2025, entre l’Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain. De plus, le VAR sera progressivement intégré dans toutes les rencontres de la Ligue 1 dès la cinquième journée retour de la saison, avec la signature d’un contrat avec la société Media Pro, leader dans ce domaine, pour un engagement jusqu’en 2029. Par ailleurs, l’administration nationale de l’arbitrage a été chargée de préparer un projet de statut pour les arbitres et d’étudier la possibilité d’introduire des arbitres étrangers dans les matchs selon les besoins. Des mesures seront également prises pour assurer une meilleure qualité d’arbitrage à travers l’organisation de sessions de formation pour les juges de la compétition.