Coopération militaire : le Maroc renforce son arsenal avec des armes israéliennes

Le Maroc poursuit la modernisation de son arsenal militaire en renforçant sa coopération avec Israël. Dernièrement, Rabat a opté pour l’acquisition de 36 systèmes d’artillerie automoteurs ATMOS 2000 du groupe israélien Elbit Systems, abandonnant ainsi les canons automoteurs Caesar français. Ce choix est justifié par des problèmes de maintenance rencontrés avec les Caesar et par la meilleure mobilité des ATMOS 2000, qui répondent davantage aux exigences des Forces armées royales (FAR). Depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël en 2020, la coopération militaire entre les deux pays s’est intensifiée, avec des contrats portant sur divers systèmes de défense, notamment le Barak MX. Les armes israéliennes représentent désormais environ 10 % de l’arsenal des FAR. Cependant, cette alliance suscite des controverses, notamment après des accusations portées contre Rabat quant à l’utilisation de drones israéliens dans des frappes au Sahara occidental, selon une enquête du média français L’Humanité.