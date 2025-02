Après la mort d’un enfant, un cri d’alarme pour le déminage des montagnes

Mustapha Dhhaibi, activiste de la société civile et membre du conseil local de la délégation de Hassi El Ferid, dans le gouvernorat de Kasserine, a lancé un appel urgent aux autorités tunisiennes, en particulier aux institutions militaire et sécuritaire, pour l’élaboration d’un plan national de déminage des flancs des monts Chaambi et Salloum. Face aux explosions répétées qui ont coûté la vie à de nombreux civils, il insiste sur l’urgence d’une intervention centrale pour éradiquer cette menace qui pèse sur les habitants. Ces derniers, malgré les dangers, sont contraints d’exploiter ces montagnes, leur seule source de subsistance, notamment à travers la collecte de plantes comme l’alfa, le thym et le romarin, ainsi que l’élevage. Dhhaibi a également souligné la nécessité d’un accompagnement social et financier pour les familles des victimes des mines, rappelant le drame récent du jeune Yahia Boutheri, 14 ans, décédé après l’explosion d’une mine alors qu’il gardait son troupeau. Il déplore enfin la précarité extrême de la région, marquée par un taux de pauvreté alarmant, une absence totale d’infrastructures et un taux élevé de déscolarisation des enfants.