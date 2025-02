Alertes sismiques en méditerranée : Hoogerbeets prédit des tremblements de terre puissants !

Le célèbre sismologue néerlandais Frank Hoogerbeets a émis un nouvel avertissement concernant une série d’alignements planétaires préoccupants pour le mois de février 2025, suggérant que la géométrie céleste pourrait entraîner des tremblements de terre puissants. Selon ses analyses, il prévoit que des secousses de magnitude 7,8 sur l’échelle de Richter pourraient se produire aux alentours du 20 février, avec un pic d’activité sismique prévu pour le 24 février, bien qu’il n’ait pas précisé les endroits concernés. Hoogerbeets a également averti d’un risque accru de tremblements de terre et d’activités volcaniques dans la région méditerranéenne, notamment en Turquie, Grèce et Italie. Il a évoqué un possible grand tremblement de terre dans la région du Levant, particulièrement dans le sud de la Syrie et de la Jordanie, et a rappelé que la zone est géologiquement instable, avec des plaques tectoniques pouvant provoquer des séismes majeurs, comme ceux observés dans le passé. Il a également souligné la vulnérabilité d’Italie, notamment au sud, dans la région de Calabre, où des tremblements de terre puissants sont historiquement fréquents.