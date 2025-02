Météo : ciel nuageux et risque de brouillard en fin de nuit

Cette nuit, le temps restera partiellement à très nuageux sur les régions côtières du nord, avec des averses éparses. Ailleurs, le ciel sera traversé par quelques passages nuageux, avant l’apparition de brouillard local en fin de nuit. Le vent soufflera du secteur ouest, relativement fort à fort près des côtes et sur les hauteurs, tandis qu’il sera faible à modéré dans le reste du pays. La mer sera très agitée à agitée. Les températures minimales varieront entre 2 et 7°C dans les régions de l’ouest et entre 8 et 12°C ailleurs.