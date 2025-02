Washington approuve une vente d’armements à Israël de 7,4 milliards de dollars !

L’administration du président américain Donald Trump a annoncé, le vendredi 7 février 2025, l’approbation de ventes d’armements à Israël d’une valeur totale d’environ 7,4 milliards de dollars. Cette décision comprend une transaction majeure d’environ 6,75 milliards de dollars pour des munitions, des kits de guidage et des fusées, avec Boeing et d’autres entreprises comme principaux contractants. Par ailleurs, une vente de 660 millions de dollars concerne des missiles Hellfire, avec Lockheed Martin comme principal fournisseur. Cette annonce intervient alors que le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, est en visite à Washington pour des réunions avec Donald Trump, des responsables de l’administration et des membres du Congrès. Cette vente a suscité la controverse, certains législateurs démocrates, comme Gregory Meeks, critiquant la décision et réclamant une révision plus approfondie de ces transactions, arguant que l’administration n’a pas fourni suffisamment de documents ni de justifications pour ce processus, qui contournerait une procédure législative en vigueur.