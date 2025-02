Les PME tunisiennes réclament une révision du décret sur les chèques

Le coordinateur général de la Fédération tunisienne des artisans et des petites et moyennes entreprises, Sahbi El-Hadfi, a qualifié le nouveau règlement sur les chèques de « coupé de 60 % ». Lors d’une rencontre organisée samedi à Sfax par la fédération, il a appelé à une révision du décret n°41 de 2024 et à un retour à l’article 6, avec une solution de règlement quasi gratuite, en plus d’un accélération des procédures, de l’arrêt des poursuites judiciaires, de l’instauration de plans de remboursement de dettes, et de la suppression du classement bancaire et de l’interdiction de voyager. Il a insisté sur la nécessité d’introduire une initiative de pardon législatif général, garantissant le droit des bénéficiaires. Selon lui, malgré les discussions dans les cercles gouvernementaux sur l’adoption de mesures favorables aux petites et moyennes entreprises, la situation reste critique, ces dernières ayant souffert de la crise liée à la Covid-19. Il a souligné que les mesures de règlement issues du nouveau cadre législatif sur les chèques, publié le 2 août 2024, restent encore très compliquées. Lors de cette rencontre, plusieurs entrepreneurs ont exprimé leurs préoccupations concernant les conséquences négatives de cette législation.