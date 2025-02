Tunisie-Palestine : une position ferme contre le déplacement forcé des Palestiniens

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, jeudi, après-midi, au Palais de Carthage, l’imam de la mosquée Al-Aqsa et président de la Haute instance islamique d’El-Qods, cheikh Akrama Saïd-Abdallah Sabri.

Lors de cette réunion, le chef de l’Etat a évoqué la ferme position de principe de la Tunisie qui rejette catégoriquement tout projet de délogement et de transfert des Palestiniens, rappelant à ce propos, les opérations de délogement massif survenues en 1948 et qui ont visé plus de 85% de la population palestinienne des territoires occupés à l’époque par les forces sionistes, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Dans ce contexte, il a rappelé l’assassinat du médiateur onusien en Palestine de l’époque, Comte Folke Bernadotte, qui fut lâchement assassiné par les bandes sionistes sur fond de ses initiatives de paix, dont notamment, la reconnaissance aux Palestiniens ayant dû quitter leurs foyers suite aux hostilités, leur droit de retour sans nulle condition ainsi que leur droit à récupérer leurs biens et propriétés.

En outre, le président de la République a réaffirmé la position de principe de la Tunisie reconnaissant au peuple palestinien le plein droit à établir son Etat indépendant et souverain sur l’ensemble du territoire de la Palestine avec pour capitale, la ville sainte d’al-Qods, première des deux Qiblas, troisième lieu saint de l’Islam et l’endroit où le prophète Mohammed serait parti pour son voyage nocturne ( israa).

Le chef de l’Etat a passé en revue les dates-phares ayant ponctué le périple pitoyable et hargneux du peuple palestinien qui depuis des décennies n’a de cesse de consentir de généreux sacrifices face la guerre génocidaire sioniste qui vise, dans son essence, à le mettre à genou et à briser à jamais sa volonté.Le chef de l’Etat a saisi l’occasion pour saluer hautement la résistance héroïque du peuple palestinien qui a réussi à faire déjouer les projets de l’entité sioniste, affirmant qu’autant que l’agression s’acharne, autant la résistance devient plus résiliente et tenace.

Ont pris part à cette réunion, cite le communiqué, du côté palestinien l’Ambassadeur de l’Etat de Palestine, Hayel Al Fahoum venu faire ses adieux à l’occasion de la fin de ses fonctions en Tunisie, et du côté tunisien, le Mufti de la République tunisienne, Cheikh Hichem Ben Mahmoud.