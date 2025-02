Alerte météo : pluies abondantes et risque de neige, vigilance sur les routes ce week-end

Le week-end s’annonce marqué par d’importantes perturbations météorologiques à travers tout le pays, avec des précipitations abondantes et un risque de chutes de neige sur les hauteurs de l’ouest. Face à ces conditions, l’Observatoire national de la sécurité routière a publié un ensemble de recommandations à l’intention des usagers de la route afin de prévenir les accidents. Il est notamment conseillé de vérifier l’état des essuie-glaces et du réservoir d’eau, de réduire la vitesse, de maintenir une distance de sécurité et d’adopter une conduite prudente. L’Observatoire insiste également sur l’importance d’éviter toute distraction au volant, comme l’utilisation du téléphone, et de privilégier l’usage des feux de croisement ou des feux antibrouillard en cas de faible visibilité. En cas de fortes pluies, il est recommandé d’attendre dans un lieu sûr, d’activer la climatisation pour éviter la formation de buée et de s’assurer de la présence des équipements de sécurité obligatoires dans le véhicule. Par ailleurs, il est vivement déconseillé d’emprunter les routes secondaires, de traverser des cours d’eau et de rouler sur des flaques profondes, au risque de perdre le contrôle du véhicule. En cas d’interruption du trafic due aux intempéries ou aux embouteillages, plusieurs numéros d’urgence sont mis à disposition des automobilistes pour signaler toute difficulté et obtenir de l’aide.