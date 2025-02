Restauration du patrimoine : des musées et sites archéologiques en pleine transformation

Dans le cadre d’un vaste programme de réhabilitation du patrimoine culturel, l’Institut National du Patrimoine a lancé un projet de restauration et de réaménagement de plusieurs musées et sites archéologiques à Tunis, Béja, Monastir et Sfax.

Parmi les initiatives en cours, le musée archéologique de Sfax bénéficie d’importants travaux de rénovation, notamment la restauration des mosaïques et l’aménagement de nouvelles salles d’exposition. De même, la réhabilitation du musée de Lamta se poursuit avec des travaux de consolidation des structures et de modernisation des espaces d’exposition. À Carthage, le musée paléochrétien voit son offre muséale repensée, tandis qu’à Béja, le palais historique fait l’objet d’une étude approfondie en vue de sa réhabilitation. Ces initiatives visent non seulement à préserver le riche patrimoine tunisien, mais aussi à renforcer son attractivité auprès des visiteurs et des chercheurs.