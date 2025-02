Insolite : un tribunal turc prononce la plus longue peine de prison de l’histoire !

La justice turque a rendu l’un des jugements les plus longs de son histoire en condamnant un homme à une peine stupéfiante de 45 376 ans et 6 mois de prison. Cette décision, prononcée par la sixième chambre de la cour d’assises d’Anatolie, concerne Mehmet Aydın, fondateur du système financier frauduleux connu sous le nom de “Banque de la Ferme”, ainsi que son frère Fatih Aydın et un complice, Koray Hasgül.

Les accusés ont été reconnus coupables de plusieurs infractions, notamment “escroquerie via des systèmes informatiques”, “blanchiment d’argent” et “constitution et direction d’une organisation criminelle”. Outre ces peines de prison hors normes, la cour a également infligé une lourde amende de 496,064 millions de livres turques à Mehmet et Fatih Aydın, à payer sur une période de 24 mois.

Ce verdict exceptionnel, annoncé après une longue audience entrecoupée d’une interruption de deux heures, marque l’histoire judiciaire turque par sa sévérité et la durée inédite des peines prononcées.