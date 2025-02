Décès de l’acteur égyptien Salah Al-Ouil à l’âge de 78 ans

L’acteur égyptien Salah Al-Ouil est décédé à l’âge de 78 ans dans un hôpital, selon l’annonce faite par Ashraf Zaki, le président du Syndicat des professions théâtrales en Égypte.

L’artiste avait été hospitalisé en soins intensifs après avoir souffert d’une grave crise de santé, marquée par une accumulation de liquide dans les poumons et des difficultés respiratoires, le plongeant dans un coma. Connu pour ses rôles secondaires dans de nombreux films, il a débuté sa carrière cinématographique dans les années 1960 avec le film Le Voleur et les Chiens. Parmi ses œuvres notables figurent Les Méchants, Le Train de la Vie est Passé, L’Innocent et La Bande de Hamada et Toto. Né le 19 mars 1946 dans le gouvernorat de Charqiya, il résidait à Bassous, dans le gouvernorat de Qalyubia.