Tunisie : Rassemblement des travailleurs à la place Mohamed Ali

Un rassemblement a été organisé à la place Mohamed Ali à Tunis pour soutenir le sit-in de 11 jours organisé par « l’opposition syndicale » pour exiger le départ des membres du bureau exécutif de la Centrale syndicale.

Un certain nombre de syndicalistes actifs et retraités représentant les régions de Sfax, Kasserine, Sidi Bouzid et Jendouba ont participé au rassemblement, exprimant leur soutien au sit-in de l’opposition syndicale et à ses revendications.

Le coordinateur du « Forum syndical pour la consolidation de la démocratie et le respect des lois de l’organisation ouvrière», Taieb Ben Aicha, a appelé « l’opposition syndicale » dans les différentes régions du pays à agir localement et à élargir le mouvement d’opposition à la direction du syndicat.

L’opposition syndicale réclame le départ du bureau exécutif de l’UGTT, l’annulation et la reconvocation du 24ème congrès de 2017, et la responsabilisation de toutes les personnes impliquées dans la corruption.

Outre les mouvements de l’opposition syndicale, l’organisation connaît une crise au sein du bureau exécutif composé de 15 membres depuis que cinq d’entre eux, Anouar Ben Kaddour, Taher Mezi, Slah Eddine Selmi, Othman Jallouli et Monem Amira, ont annoncé le 14 décembre dernier leur intention d’entamer un sit-in ouvert à partir du 25 décembre dernier pour protester contre la situation à laquelle est parvenue l’organisation et revendiquer l’avancement du congrès national de 2027 à 2025.