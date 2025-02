Suède : 10 morts dans une fusillade meurtrière dans une école à Örebro

La Suède a été secouée par une tragédie sans précédent après une fusillade meurtrière dans une école de la ville d’Örebro, à l’ouest de Stockholm. La police suédoise a annoncé un bilan de dix morts et plusieurs blessés, faisant de cet événement l’attaque la plus meurtrière jamais enregistrée dans un établissement scolaire du pays. Lors d’une conférence de presse, le chef de la police locale, Roberto Ed Forrest, a précisé que le tireur, un homme de 35 ans, n’était affilié à aucune organisation criminelle et que la menace d’autres attaques était écartée. Selon la chaîne TV4, la police a perquisitionné son domicile tard dans la soirée et a confirmé qu’il possédait une licence de détention d’armes et un casier judiciaire vierge. Les autorités poursuivent leur enquête pour comprendre les motivations derrière ce drame qui a endeuillé la Suède.