Report de l’affaire Brahmi : les avocats se retirent et boycottent les prochaines audiences

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme auprès du tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter l’examen de l’affaire de l’assassinat du martyr Mohamed Brahmi au 11 février prochain, une audience qui sera consacrée aux plaidoiries des avocats. Lors de la séance de ce mardi 4 février 2025, les membres du comité de défense des parties civiles ont annoncé leur retrait et leur décision de boycotter les prochaines audiences du dossier. Me Imen Gzara, membre du comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, a confirmé ce retrait, précisant que neuf accusés sont impliqués dans cette affaire, dont huit sont en détention et le neuvième, Mustapha Khedher, est en fuite. Elle a également souligné que leur présence à l’audience avait pour unique but de consigner officiellement leur décision dans le procès-verbal avant d’annoncer leur retrait définitif du procès.