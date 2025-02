La nuit du mardi, le ciel sera parfois couvert, avec des averses éparses qui toucheront principalement le nord et localement le centre et le sud du pays, accompagnées de quelques orages passagers. Les vents souffleront modérément en provenance du nord, tandis que la mer sera légèrement agitée, voire parfois ondulée sur les côtes est. Les températures nocturnes varieront entre 4 et 8 degrés dans les régions ouest du nord et du centre, et entre 8 et 12 degrés dans le reste du pays.