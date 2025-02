Les élèves du lycée pilote de Kairouan brillent au tournoi international des jeunes physiciens

Un groupe d’élèves du lycée pilote du gouvernorat de Kairouan a brillamment décroché la cinquième place lors du tournoi international des jeunes physiciens, qui s’est tenu les 1er et 2 février derniers aux États-Unis. Cet événement a réuni 45 pays et a permis aux jeunes talents de démontrer leurs compétences en physique à travers des épreuves théoriques et expérimentales.

Dans une déclaration à l’agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), le professeur universitaire en physique, Sahbi Trabelsi, a précisé que l’équipe tunisienne était composée de six élèves du secondaire. Ceux-ci ont été confrontés à des défis scientifiques pointus, allant des problèmes théoriques aux expérimentations, tout en présentant des projets de recherche sur des thématiques liées à la physique.

Trabelsi a souligné que ce tournoi d’envergure internationale constitue une excellente opportunité pour tester les talents des élèves tunisiens et faire la lumière sur leurs compétences en physique théorique et appliquée. Selon lui, cet événement témoigne de la capacité de la Tunisie à rivaliser avec les pays les plus avancés dans le domaine des sciences.

Le professeur a également insisté sur l’importance de former les élèves au travail en équipe et à la résolution de problèmes. Il a rappelé que des projets scientifiques tout au long de l’année scolaire, portant sur les sciences, la physique et les mathématiques, sont essentiels pour stimuler l’innovation et encourager un esprit compétitif parmi les jeunes talents tunisiens.