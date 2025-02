Amnesty International appelle les États-Unis à arrêter Benyamin Netanyahou

Amnesty International a exhorté, ce mardi, les États-Unis à arrêter le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, attendu à la Maison-Blanche pour une rencontre avec l’ancien président Donald Trump. Dans une série de publications sur la plateforme X, l’organisation a dénoncé l’accueil réservé à un dirigeant recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, y voyant un mépris flagrant pour la justice internationale. Amnesty a également accusé l’administration de Joe Biden d’avoir entravé les efforts visant à rendre justice aux Palestiniens et critiqué Trump pour ne pas avoir procédé à l’arrestation de Netanyahou ni engagé d’enquête à son encontre. Cette visite, la première à l’étranger pour le Premier ministre israélien depuis l’émission d’un mandat d’arrêt contre lui et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant en novembre 2024, intervient alors que les discussions devraient porter sur la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu à Gaza et la gestion de l’après-guerre dans l’enclave palestinienne.