Tunisie-Libye : Vers une meilleure fluidité aux postes frontaliers

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a déclaré avoir convenu, avec son homologue libyen, Tahar Baour, lors d’une rencontre, lundi, au siège du département, à Tunis, de “résoudre les problématiques et lever les difficultés entravant la fluidité du mouvement dans les passages frontaliers entre les deux pays, dans le respect de la loi”.

Dans une déclaration de presse à l’issue de la rencontre, Nafti a ajouté que “le développement des dispositifs relatifs à ces passages frontaliers et la formation des gardes-frontières” ont été au centre des sujets évoqués pendant l’entretien.

Il a qualifié cet entretien de “constructif et fructueux, ayant permis d’en déduire une vision capable de faire lever les entraves ainsi que tous les problèmes à résoudre en préparation aux grandes échéances qui renforcent la complémentarité, la coopération et le partenariat avec la Libye”.

“La communication et la concertation entre la Tunisie et la Libye se poursuivent en permanence dans des secteurs qui concernent la sécurité commune et le développement durable au service des intérêts des deux peuples”, a-t-il dit, affirmant “nous sommes déterminés à aller de l’avant dans la mise en oeuvre des programmes convenus, particulièrement les programmes concernant la sécurité, l’économie et le développement ainsi que les sujets à caractère consulaire technique”.

Nafti a, dans ce contexte, souligné que la sécurité de la Libye relève de la sécurité de la Tunisie, formant l’espoir que la Libye puisse rétablir son unité et sa stabilité.

Pour sa part, Tahar Baour a déclaré que l’entrevue a porté sur des dossiers qui concernent le développement des relations bilatérales dans plusieurs aspects.

L’accent a été mis sur les moyens de hisser le niveau de concertation et de coordination au niveau politique dans les questions communes qui intéressent les deux pays et la région arabe en général, a-t-il dit.

Selon le ministre libyen, la réunion a aussi permis d’évoquer des questions économiques, notamment le développement des relations et des échanges commerciaux entre les deux pays.