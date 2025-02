Trump sceptique sur la durabilité du cessez-le-feu à Gaza

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il n’existait aucune garantie quant à la pérennité du cessez-le-feu en vigueur à Gaza, tandis que son envoyé au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a affirmé que la situation restait stable pour le moment. Ces déclarations ont été faites à la presse depuis la Maison-Blanche, à la veille d’une rencontre prévue entre Trump et le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Pour rappel, l’accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers entre le Hamas et Israël, négocié sous l’égide du Qatar, de l’Égypte et des États-Unis, est entré en vigueur le 19 janvier dernier pour une première phase de six semaines. Cet accord prévoit l’ouverture de négociations indirectes entre les deux parties sur une seconde phase, dont les discussions devaient débuter au plus tard le 16ᵉ jour suivant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu et être finalisées avant la fin de la cinquième semaine. Cependant, Netanyahou, arrivé à Washington dimanche, a reporté ces négociations à l’issue de sa rencontre avec Trump, laissant planer l’incertitude sur la suite du processus.