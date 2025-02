Ce lundi 3 février 2025, un train de passagers en provenance de Tunis et à destination de Ghardimaou a déraillé au niveau de la gare de Béja. Heureusement, aucun blessé n’a été signalé parmi les voyageurs.

Toutefois, cet incident a entraîné une interruption du trafic ferroviaire entre Béja et la capitale. Les autorités compétentes sont actuellement à pied d’œuvre pour déterminer les causes exactes de l’accident et rétablir la circulation dans les plus brefs délais.