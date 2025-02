Agression filmée d’une femme : une affaire déjà prise en charge depuis 2018

Le Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes Âgées a annoncé, ce lundi, que la vidéo circulant récemment sur les réseaux sociaux, montrant une femme victime de violences physiques et verbales, date de l’année 2018. L’affaire a déjà été prise en charge par les autorités judiciaires et sécuritaires compétentes.

Le ministère a précisé que les procédures légales sont en cours conformément aux dispositions de la loi organique n°58 de 2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Pour rappel, la vidéo en question montre un homme agressant verbalement et physiquement une femme, la tenant par les cheveux, la frappant à plusieurs reprises et l’obligeant à répéter certaines paroles sous la contrainte, tout en proférant des insultes et des jurons. Ces images ont suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont appelé le ministère à intervenir et à engager des poursuites contre l’agresseur.