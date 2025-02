Tunisie : Appel à candidatures pour des bourses d’alternance

L’Université Ezzitouna a annoncé l’ouverture des candidatures pour l’octroi de bourses d’alternance au titre de l’année universitaire 2024-2025. Ces bourses sont destinées à la réalisation de recherches scientifiques dans le cadre de stages dans des pays de l’Union européenne ou au Canada, au profit des étudiants tunisiens brillants inscrits aux trois premières années du doctorat.

L’université a précisé, dans un communiqué, que les étudiants souhaitant postuler aux bourses d’alternance doivent soumettre leurs demandes exclusivement via le site web de la direction générale des affaires estudiantines : www.best.rnu.tn. Ils doivent remplir le formulaire en ligne, l’imprimer, l’accompagner des documents requis, puis déposer le dossier complet auprès de l’administration de l’établissement dont ils relèvent.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 28 février 2025. L’université a également indiqué que les stages à l’étranger doivent débuter au plus tard le 1er octobre 2025 (à l’exception de la période estivale des mois de juillet et août) et prendre fin au plus tard le 31 décembre 2025.