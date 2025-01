Manouba : Mandats de dépôt à l’encontre de trois employés de la STEG

Le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Manouba a émis, hier jeudi dans la soirée, trois mandats de dépôt à l’encontre de trois employés du district de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) à Manouba, pour soupçons de corruption administrative et détournement de fonds.

Dans le cadre de la même affaire, deux autres employés de la STEG ont été maintenus en liberté avec interdiction de voyage, selon le porte-parole dudit tribunal.

Ces décisions interviennent par suite à une détention en garde à vue depuis mardi dernier, assortie de l’émission de mandats d’amener à l’encontre de trois autres individus.

Les chefs d’accusation contre les prévenus portent sur des soupçons d’abus de fonction publique pour l’obtention d’avantages illégitimes, de préjudice à l’administration, de faux et usage de faux et de manipulation de données informatiques dans le but de nuire à la situation financière d’autrui et d’obtenir des bénéfices matériels.

Cela fat suite à une enquête menée par la brigade centrale de recherches et d’investigation de la Garde nationale d’Aouina depuis la fin de l’année 2024, concernant des soupçons de détournements répétés de sommes importantes au sein de la filiale.

Ces investigations ont révélé des manipulations de factures de consommation, du vol d’électricité, des modifications de documents de calcul des factures via le système informatique, la réduction de la consommation de certains clients, ainsi que des interventions frauduleuses sur les compteurs électriques de clients, sans autorisation.

Il convient de noter que ces fraudes ont été découvertes au terme d’une inspection menée en interne par les services de la STEG, suite à quoi, la société a porté plainte via son représentant légal.