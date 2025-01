Les autorités russes réclament un procès équitable pour les 11 touristes arrêtés en Tunisie

Les autorités tunisiennes mènent actuellement une enquête sur 11 touristes russes arrêtés fin 2024 pour leur possible implication dans des activités terroristes. Ces arrestations ont eu lieu à la frontière de la gouvernorat de Kasserine, où les autorités ont découvert du matériel susceptible d’être utilisé à des fins terroristes. Le défenseur des droits de l’homme, Mustafa Abdelkebir, a précisé que la diplomatie russe avait réagi en demandant une procédure judiciaire rapide et équitable pour les personnes concernées.

Les accusés ont été entendus à plusieurs reprises au cours des deux derniers mois et sont actuellement répartis entre plusieurs prisons, dont celles de Mornaguia et de Borj Roumi. Ils ont accès à leurs droits, y compris la possibilité de communiquer avec leurs familles, avocats et autorités russes.

Les familles des détenus ont exprimé leur désir de voir leurs proches jugés rapidement, et ont adressé des appels à l’exécutif tunisien. Cependant, les enquêtes n’ont pas encore été clôturées, et aucune date de procès n’a été fixée. Les circonstances de leur arrestation et les raisons exactes de leur détention demeurent floues, et aucune déclaration officielle n’a été faite par les autorités tunisiennes à ce sujet.

Selon des informations en provenance de Moscou, les touristes russes se trouvaient en excursion dans le site archéologique romain de Haïdra, dans le gouvernorat de Kasserine, près de la frontière algérienne, au moment de leur arrestation.