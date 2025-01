Syrie : Ahmed Charâa désigné président après la dissolution des institutions

La Syrie entre dans une nouvelle phase de transition après l’annonce de l’Administration des opérations militaires, qui a désigné Ahmed Charâa comme président pour la période transitoire. Dans un communiqué baptisé “Déclaration de la victoire de la révolution”, cette administration a annoncé la dissolution du parlement, de l’armée et des services de sécurité, ainsi que l’abrogation de la Constitution de 2012. Toutes les factions militaires, organisations politiques et entités civiles révolutionnaires seront intégrées aux institutions de l’État. De plus, le Parti Baas et les partis affiliés à la Front national progressiste ont été dissous, avec interdiction de reformation sous toute autre appellation. Le président intérimaire sera chargé de former un conseil législatif provisoire, qui assurera la transition jusqu’à l’adoption d’une nouvelle Constitution. Selon le porte-parole Hassan Abdel Ghani, Ahmed Charâa assumera pleinement les fonctions présidentielles et représentera la Syrie sur la scène internationale.