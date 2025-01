Samia Hussein explique son absence à la télévision en raison d’une infection rare

La journaliste tunisienne Samia Hussein a publié ce lundi 27 janvier 2025 un message sur son compte Facebook pour rassurer ses abonnés concernant son état de santé, expliquant qu’elle souffre d’une infection rare et résistante, ce qui explique son absence de l’antenne.

Elle a précisé dans sa publication : « Je remercie tous ceux qui se sont inquiétés pour moi et qui ont demandé des nouvelles de mon absence. Avant tout, merci pour votre affection. Ensuite, mon absence est due à des raisons que je ne peux pas détailler entièrement. La dernière en date est que je suis en traitement après avoir contracté une bactérie résistante provenant du milieu hospitalier. Ces cas sont considérés comme rares, environ trois sur mille en Tunisie et deux et demi à l’échelle mondiale.

J’ai souffert pendant longtemps de douleurs chroniques et d’inflammations répétées après une opération en mai 2024, et les médecins de l’hôpital n’ont pas accordé d’importance à mon suivi pour diagnostiquer le problème. Mais grâce à des amis médecins et des analyses poussées réalisées par des spécialistes, nous avons enfin découvert la cause.

Heureusement, nous avons trouvé l’origine de mon mal et nous sommes en train de traiter cela. Cela nécessite beaucoup de travail et d’engagement pour améliorer notre secteur de santé. La santé et la sécurité des Tunisiens sont une véritable responsabilité. »