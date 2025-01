Météo du lundi 27 janvier : vent modéré et températures douces sur l’ensemble du pays

Le lundi 27 janvier 2025, le temps sera marqué par du brouillard localisé au matin, suivi de nuages passagers qui se multiplieront dans la nuit sur les régions occidentales du nord. Le vent soufflera d’abord du secteur ouest avant de basculer progressivement au secteur sud dans le sud du pays, modéré en général, mais se renforçant en fin de journée, notamment près des côtes et dans le sud-est, avec des rafales de sable localisées. La mer sera agitée à forte houle sur le nord et modérée à agitée sur les côtes orientales. Les températures maximales varieront entre 20 et 25 degrés Celsius, et seront autour de 18 degrés dans les régions montagneuses de l’ouest.