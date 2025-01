Le forum syndical de l’opposition appelle au départ du BE de l’UGTT

Le « Forum syndical pour l’ancrage de l’exercice démocratique et le respect des statuts de l’organisation ouvrière » a réitéré, ce samedi, son appel au départ du bureau exécutif (BE) de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et à la tenue d’un congrès national qui sera organisé par une commission indépendante.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge d’un sit-in observé devant le théâtre municipal de Tunis à l’occasion de la commémoration des événements du 26 janvier 1978, Taïeb Bouaïcha, responsable du forum syndical de l’opposition, a précisé que ce mouvement de protestation auquel prennent part les représentants des coordinations régionales du forum est observé pour commémorer “le soulèvement populaire et ouvrier du 26 janvier 1978 et pour clamer la totale déviation de l’UGTT de ses principes” estimant que l’organisation syndicale vit actuellement une véritable crise.

A cet effet, Taïeb Bouaïcha a souligné l’urgence du départ de l’ensemble des membres du bureau exécutif actuel qui sont, selon lui, les responsables de cette crise.

Il a, en outre, appelé à l’application du règlement intérieur et du statut de base et à l’annulation du 24e congrès de 2017 de l’UGTT et de tous ses résultats ayant institué aux dérapages.

Taïeb Bouaïcha a, par ailleurs, annoncé que le forum organisera un rassemblement à la place Mohamed Ali à Tunis, devant le siège de l’UGTT et prendra des décisions importantes “pour contrer les complots orchestrés par la bureaucratie syndicale dans une tentative de se sauver et de reproduire les mêmes pratiques”.