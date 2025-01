La Poste et les banques mobilisées pour l’entrée en vigueur des nouveaux chèques

Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, a présidé une réunion le 25 janvier 2025 pour suivre l’application de la loi n° 41 de 2024 relative aux chèques.

Cette rencontre a porté sur les préparatifs liés au lancement, prévu le 2 février 2025, de la plateforme électronique unifiée des chèques et à l’introduction des nouveaux modèles de chèques. Ce projet vise à renforcer la confiance dans les moyens de paiement, améliorer la sécurité des transactions financières et promouvoir l’inclusion bancaire. La BCT a exhorté les banques et La Poste Tunisienne à fournir les nouveaux chèques dans les délais, à proposer des solutions alternatives adaptées et à sensibiliser les clients sur ces changements. Les responsables du secteur ont réitéré leur engagement à mobiliser les ressources nécessaires pour assurer le succès de cette réforme.