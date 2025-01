La bronchiolite chez le nourrisson : prévention et traitement essentiels

La bronchiolite est une infection respiratoire aiguë qui touche principalement les nourrissons et les jeunes enfants de moins de deux ans. Elle est causée par le Virus Respiratoire Syncytial (VRS) et se manifeste par des symptômes de rhume, suivis de difficultés respiratoires, de sifflements et de signes de gêne respiratoire. Bien que la majorité des cas soient bénins et puissent être traités à domicile avec des mesures telles que le lavage du nez et une bonne hydratation, des cas plus graves peuvent survenir, nécessitant une hospitalisation, surtout chez les nourrissons à risque, tels que les prématurés ou ceux ayant des antécédents médicaux. La prévention repose sur des gestes simples, comme le lavage fréquent des mains, le port du masque et la réduction des contacts rapprochés avec les nourrissons en période épidémique. Une prise en charge précoce et des mesures préventives adéquates sont essentielles pour limiter les complications et assurer la santé des jeunes enfants.