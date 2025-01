Affaire classée en 2018 : un suspect arrêté grâce aux aveux de son épouse

La Chambre d’accusation auprès de la Cour d’appel de Monastir a décidé de reprendre l’enquête sur une affaire de meurtre datant de 2018, survenue dans la ville de Chebba, à la suite de l’apparition de nouvelles preuves. Selon une déclaration de Farid Ben Jha, assistant du procureur général et porte-parole des tribunaux de Monastir et Mahdia, l’épouse du suspect, six ans après les faits, a contacté le parquet pour révéler que son mari (né en 1977) était l’auteur du crime. L’affaire, classée sans suite en 2018 faute de preuves, a été rouverte. Le suspect a été interrogé et un mandat de dépôt a été émis contre lui. Selon les aveux de l’épouse, son mari aurait pénétré dans la maison de la victime, sa tante par alliance (née en 1959), pour voler ses bijoux avant de la tuer et de quitter les lieux. Le dossier a été renvoyé au juge d’instruction pour approfondir l’enquête à la lumière de ces nouveaux éléments.