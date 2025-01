1500 personnes sans eau potable à Ouled Khalifa : un appel désespéré aux autorités

Depuis 2011, la localité d’Ouled Khalifa, située dans la municipalité de Sbeitla, gouvernorat de Kasserine, souffre d’une grave pénurie d’eau potable. Selon le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, environ 1500 habitants de cette région sont privés d’un accès à l’eau potable, malgré leurs appels incessants aux autorités.

La population, dans son désarroi, est contrainte de recourir à des sources d’eau non salubres, telles que les eaux de pluie, les mares, les marécages et les ruisseaux, ou encore de se procurer de l’eau via des camions-citernes, une solution coûteuse et insalubre. Le forum déplore l’absence de raccordement de cette zone à un réseau d’eau potable, malgré l’existence de deux puits profonds, l’un foré par une entreprise étrangère et l’autre par une association locale. Il appelle les autorités à assumer leurs responsabilités et à mettre en œuvre des solutions concrètes pour fournir de l’eau potable aux habitants d’Ouled Khalifa.