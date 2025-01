Violences en milieu scolaire : Sit-in de protestation des enseignants et surveillants à Kairouan

Le syndicat de base de l’enseignement secondaire, primaire et des surveillants à Kairouan a rapporté que la surveillante générale du lycée Chédli Ataa Allah à Kairouan ainsi que trois enseignants ont été victimes de violences physiques et verbales de la part de deux élèves, mardi 21 janvier 2025. Cet incident a nécessité le transfert de deux enseignantes blessées au service des urgences de l’unité Aghlabides de l’hôpital universitaire Ibn El Jazzar à Kairouan.

En réaction, le syndicat de base de l’enseignement secondaire, primaire et des surveillants a décidé d’organiser un sit-in de protestation ce mercredi, durant deux heures à partir de 8h du matin, dans tous les collèges et lycées de Kairouan et des délégations environnantes. Cette action vise à dénoncer l’agression, à exprimer la solidarité avec les victimes et à réclamer des mesures disciplinaires et sécuritaires à l’encontre des agresseurs.