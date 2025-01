Netanyahou : “le passage de Rafah reste sous notre contrôle strict”

Le bureau du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a affirmé ce mercredi 22 janvier 2025, que malgré les tentatives de l’Autorité palestinienne de donner l’impression qu’elle contrôle le passage de Rafah, cette affirmation est incorrecte, selon le site “Al Arabiya”. Conformément à l’accord en vigueur, les forces israéliennes entourent le poste-frontière et aucun passage n’est autorisé sans la surveillance et l’approbation préalable de l’armée israélienne et du service de sécurité intérieure, le Shin Bet. L’administration technique du passage est assurée par des Palestiniens de Gaza, non affiliés au Hamas, eux-mêmes soumis à un contrôle strict du Shin Bet. Ces derniers gèrent également des services civils dans le secteur, tels que l’électricité, l’eau et l’assainissement, depuis le début du conflit. Il convient de rappeler que l’accord de cessez-le-feu, entré en vigueur dimanche dernier, prévoit un retrait progressif des forces israéliennes de l’ensemble de la bande de Gaza, y compris du poste-frontière de Rafah avec l’Égypte.