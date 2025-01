Incendie meurtrier en Turquie : 76 morts dans une station de ski

Un incendie tragique a ravagé un hôtel de 12 étages dans une station de ski renommée située à Kartalkaya, dans les montagnes de Köroğlu, dans la province de Bolu, au nord-ouest de la Turquie. Selon le ministre de l’Intérieur, Ali Yerlikaya, le bilan s’élève à 76 morts, dont deux victimes qui ont sauté du bâtiment pour échapper aux flammes. L’incendie, survenu en plein début des vacances scolaires d’hiver, a également blessé 51 personnes, dont une est dans un état critique. Le drame a éclaté dans le restaurant de l’hôtel “Grand Kartal”, qui hébergeait 238 clients à ce moment-là. Les autorités ont ouvert une enquête approfondie, mobilisant six procureurs et plaçant neuf personnes, dont le propriétaire de l’hôtel, en garde à vue. Le président Recep Tayyip Erdoğan a exprimé sa profonde tristesse et assuré que toutes les mesures nécessaires seront prises pour faire la lumière sur cette catastrophe et punir les responsables.