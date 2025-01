Premier League : Mikel Arteta annonce une course au titre ouverte après la victoire d’Arsenal sur Aston Villa

L’entraîneur espagnol d’Arsenal Mikel Arteta, a estimé vendredi que la course au titre de champion d’Angleterre de football, sera ouverte, à la veille de la réception d’Aston Villa (18h30), lors de la 22e journée.

“Quand on regarde tous les matchs de Premier League, les écarts et la façon dont les équipes gagnent les matchs, on se dit que ça peut aller dans tous les sens. Dans deux ou trois semaines, nous pourrions parler de quelque chose de différent. Nous sommes encore en janvier, alors la course sera longue, très longue”, a affirmé Arteta, en conférence de presse.

Au classement, les “Gunners” occupent la 2e place au tableau avec 43 points, à quatre longueurs du leader Liverpool (47 pts), ce dernier compte un match en moins à disputer en déplacement face au voisin Everton, le 12 février prochain.

” C’est toujours important d’être capable de gagner et de profiter des points perdus par les autres… Ce fut une bonne semaine. Mais nous avons besoin de beaucoup d’autres opportunités du fait de là où nous nous trouvons au classement”, a souligné Arteta.

Alors que la récente blessure du Brésilien Gabriel Jesus fait de l’international allemand Kai Havertz le seul attaquant d’expérience à sa disposition, le coach d’Arsenal a réitéré son souhait de profiter du mercato d’hiver pour se renforcer dans ce secteur.

” Nous avons plus de besoins désormais avec ce qui s’est passé ces dernières semaines, et nous nous activons pour trouver la meilleure solution possible”, a-t-il répété.

Dans ce secteur offensif, outre Jesus, Arsenal a récemment perdu pour de nombreuses semaines son attaquant international Bukayo Saka, blessé aux ischio-jambiers.