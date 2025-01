Les barrages tunisiens enregistrent un taux de remplissage de plus de 30 % grâce aux récentes pluies

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources en eau et de la Pêche, Azedine Ben Cheikh, a annoncé que le taux de remplissage des barrages en Tunisie a dépassé 30 % de leur capacité actuelle. Lors de sa visite au complexe agricole à El Alem, dans la délégation de Sbikha, gouvernorat de Kairouan, il a souligné que les récentes pluies, tombées sur l’ensemble des régions, ont été bénéfiques en contribuant à l’alimentation de la nappe phréatique et au stockage d’importantes quantités d’eau de pluie et d’eau de ruissellement. Ces précipitations, qui ont atteint des quantités significatives, notamment à Tabarka avec 80 mm, ont touché plusieurs gouvernorats, dont Manouba, Ariana, Jendouba, Béja, et bien d’autres, apportant un soulagement face à la situation de sécheresse. Les mesures prises pour suivre et analyser les quantités de pluie par région montrent un apport considérable dans plusieurs zones du pays, favorisant une gestion plus durable des ressources hydriques.