Azza Slimane brille en animant les Joy Awards en Arabie saoudite

L’actrice et mannequin tunisienne Azza Slimane a marqué les esprits en animant la prestigieuse cérémonie des Joy Awards en Arabie saoudite. Alliant élégance et charisme, elle a captivé le public en présentant l’événement avec une aisance remarquable, mêlant l’anglais et la charmante touche de la dialecte tunisien. Ce mélange unique a permis de refléter la richesse culturelle et l’ouverture de l’événement, tout en mettant en avant le talent et l’authenticité de cette star tunisienne. Sa performance a été chaleureusement saluée, confirmant sa place parmi les figures montantes du monde artistique arabe.